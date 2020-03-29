29 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı 29 Mart 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 00:15 Zaman Matinesi 01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm 02:50 Ya İstiklal Ya Ölüm 03:25 1'de Bugün 03:35 Tutunamayanlar 03:55 İncir Ağacı 04:55 Ömür Dediğin 05:25 Küçük Hanımefendi 07:00 Camiden Hayata 07:45 Tozkoparan 07:45 Aileler Yarışıyor 09:55 Diriliş Ertuğrul 11:00 1'de Bugün 11:10 Benim Adım Melek 12:55 Ailenin Yeni Üyesi 14:00 1'de Bugün 14:10 Ya İstiklal Ya Ölüm 14:30 Tutunamayanlar 15:55 1'de Bugün 16:05 Ya İstiklal Ya Ölüm 17:00 Tozkoparan 19:00 Ana Haber 20:00 Kalk Gidelim 20:00 Şampiyon 23:45 Ya İstiklal Ya Ölüm Kaynak: InterSinema.com