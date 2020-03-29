29 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı
29 Mart 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:15 Zaman Matinesi
01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm
02:50 Ya İstiklal Ya Ölüm
03:25 1'de Bugün
03:35 Tutunamayanlar
03:55 İncir Ağacı
04:55 Ömür Dediğin
05:25 Küçük Hanımefendi
07:00 Camiden Hayata
07:45 Tozkoparan
07:45 Aileler Yarışıyor
09:55 Diriliş Ertuğrul
11:00 1'de Bugün
11:10 Benim Adım Melek
12:55 Ailenin Yeni Üyesi
14:00 1'de Bugün
14:10 Ya İstiklal Ya Ölüm
14:30 Tutunamayanlar
15:55 1'de Bugün
16:05 Ya İstiklal Ya Ölüm
17:00 Tozkoparan
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
20:00 Şampiyon
23:45 Ya İstiklal Ya Ölüm
Kaynak: InterSinema.com