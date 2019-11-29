29 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı
29 Kasım 2019 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
01:25 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Çeyrek Final Karş.
01:25 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası
02:30 Aktüel Futbol
04:15 Bundesliga
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:35 Süper Lig Özetler
06:05 EURO 2020 Derleme
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:10 EURO 2020 Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Spor Manşet
12:15 Lig Raporu
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Lig Raporu
16:30 1. Lig Gündemi
17:25 Takvim Yaprakları
17:30 Spor Akşamı
18:20 Süper Lig Goller
18:30 Lig Raporu
19:00 Spor Merkezi
21:00 Spor Ana Haber
22:00 Stadyum