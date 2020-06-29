29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 29 Haziran-5 Temmuz 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük, haftalık burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları.

29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları
29.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:03

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz.

Astrolog Aysun Köşker; Boğa, Yengeç, İkizler, Koç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burçlarını sizler için yorumladı.

İşte, 29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları.

KOÇ : Enerjinizi güçlü bir şekilde yansıtacağınız altı aylık bir sürece girmiş bulunuyorsunuz. Evli veya ortak iş yapanlar; partnerleriyle sorun yaşayacaklar. Olaylar ben mi, biz mi etrafında dönecek. Büyürse ayrılığa kadar gidebilir. Ailenizden gelecek beklenmedik maddi destekle moral bulacaksınız.

BOĞA : Hafta başında; kardeş ve yakın çevrenizle ilgilenebilir, ikinci yarısında maddi kazançlarınıza yönelebilirsiniz. İletişimde, olaylara değişik bir bakış aşısıyla bakarak fark yaratabilirsiniz. Sorumluluk ve disiplinle emek verdiğiniz işlerde başarı elde edeceksiniz. Kafa çarpma riskine dikkat.

İKİZLER : Dış görünüşünüz veya imajınızda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Çocuğunuz nedeniyle eşinizle kırıcı tartışmalar yaşayabilirsiniz. Bekarlar ise; arkadaş çevreleri yüzünden sevgilileriyle ayrılma noktasına gelebilirler. Yolculuk, hukuk, eğitim veya ödeme konularında aksilik çıkabilir.

YENGEÇ : Hafta başında daha ön planda olmak isterken; perşembeden itibaren içe dönebilirsiniz. İşiniz nedeniyle, eşinizle sorunlar yaşayabilirsiniz. Hayal kırıklıkları yaşayabilir ve olayları duygusal anlamda abartma eğiliminde olabilirsiniz. Farklı bir iletişim şekliyle sorunları aşabilirsiniz.

ASLAN : İçe dönük ve inziva modunda olabilirsiniz. Bu hafta duygusal kararlar sizi yanlışa götürecektir. Bu nedenle kararlarınızı verirken akılcı olmanız en iyisi. Disiplinle emek verdiğiniz, ancak aksama olan işlerinizin yoluna girmesi yüzünüzü güldürecek. Eşinizin ailesiyle ilgili problem çıkabilir.

BAŞAK : Hafta başında daha sosyal, sonrasında kariyerinize odaklı olacaksınız. Geciken ve aksayan işleriniz yoluna girerek, kazancınızı artırabilirsiniz. Duygular yanıltıcı olacağı için, bu hafta kararlarınızı tamamen akıl ve mantıkla almalısınız. Aşk ve çocuk konularında güzel gelişmeler var.

TERAZİ : Çarşamba gününden itibaren; yurtdışı, eğitim, hukuk, yolculuk veya uzak akrabalarla ilgili konular ana gündeminiz olacak. İlişkide dengeyi kurmaya çalışırken biraz da ön planda olmak isteyeceksiniz. Duygulara kapılarak hareket etmemeniz gerekiyor. Aldığınız sorumlulukların karşılığı gelecek.

AKREP : Salı gününden sonra; ödemeler, kredi, miras ve ameliyat işleriyle ilgilenebilirsiniz. Bu hafta tanışacağınız bir kadın sizin gelişiminizde destek olacaktır. Kardeş veya yakın çevrenizdeki tekrarlanan sorunlar duygusal olarak sizi yorabilir. Enerjinizi güzel bir şekilde dışa yansıtabileceksiniz.

YAY : Evlilik ve ortaklı işler ana gündeminiz. Özellikle evliler, yüksek sesli tartışmalar yaşayabilirler. Duygusal konularda zorlansanız da; sosyal çevrenizdeki bir kadından alacağınız destekle ilerleme fırsatını yakalayabilirsiniz. Kazançlarınız için sorumluklarınızı yerine getirdiğinizde, karşılığını alacaksınız.

OĞLAK : Günlük rutinler ve sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Duygusal anlamdaki sorumluluklar ağır gelebilir. Bazı oğlaklar ani bir kararla, arsa veya ev alabilirler. Bekarlar ise; evliliğe adım atabilirler. Yakın arkadaş veya kardeşlerle olan diyaloglarda kırıcı gelişmelere karşı dikkatli olmakta fayda var.

KOVA : Aşk, çocuk veya hobilerin ön planda olacağı bir hafta. Yurtdışı, eğitim, hukukla ilgili işlerinizde, emeklerinizin karşılığını bir kadın desteğiyle alacaksınız. Hafta sonuna doğru başınızı çarpmalara karşı korumalısınız. Sevgiliniz veya çocuğunuzla güç mücadelesine girebilirsiniz. Dikkat!

BALIK : Arkadaş çevreniz yüzünden duygusal olarak hırpalansanız da, bu zorlanmalar sonuç olarak ilerlemenizi sağlayacak. Daha da güçleneceksiniz.Çocuğunuzun kısmeti veya aşkınız tarafından gelecek maddi kaynakla bereketiniz artacak. Ani ve beklenmedik kazançlar gelebilir.

Manşet

Haberler

İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Haber
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Haber
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Haber
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Haber
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Haber
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor Haber
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Son Dakika: YKS maratonu bitti! Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son Dakika: YKS maratonu bitti! Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek veren lokanta sahibi, ikinci şubesini açtı: Dağıttıkça daha çok kazandım
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek veren lokanta sahibi, ikinci şubesini açtı: Dağıttıkça daha çok kazandım
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan, Roma'yı 2-0 yendi
Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan, Roma'yı 2-0 yendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Donald Trump Halife Hafter Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Alişan Seda Sayan Cem Yılmaz Safiye Soyman
Spor Bülent Uygun Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Ivan Obradovic
Daha Fazla Kız Genç Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: 29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 10:03:07. #1.14#
title