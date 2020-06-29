29 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı
29 Haziran 2020 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
29.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 29.06.2020 07:18
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Seni Seven Ölsün
02:10 Hobbit 3: Beş Ordunun Savaşı
02:35 Seni Seven Ölsün
04:50 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Gençliğim Eyvah
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:05 Bir Zamanlar Çukurova
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hobbit 3: Beş Ordunun Savaşı
20:00 Gençliğim Eyvah
23:10 Gençliğim Eyvah
Kaynak: InterSinema.com