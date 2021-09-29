29 Eylül 2021 Tv 2 Yayın Akışı
29 Eylül 2021 Çarşamba günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:45 Çocuklar Duymasın
03:15 Şeref Kanunu
05:00 Müzik
06:00 Tatlı İntikam
08:45 Yabancı Damat
11:00 Evim Şahane
12:30 Çok Gezenti
14:00 Rehber
15:30 Operasyon 41
18:00 Çocuklar Duymasın
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:30 Bir Nefes Yeter