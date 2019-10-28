29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk Sanat Müziği konseri verildi.

28.10.2019 22:49
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk Sanat Müziği konseri verildi.

Tekirdağ Musiki Derneği tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri vatandaşlar ilgiyle izledi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde, müzisyenlerin performansı izleyenlerden büyük alkış aldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, "Evlerinin Önü Mersin, Şahane Gözler Şahane, Kavakta Turna Sesi Var" parçalarıyla sona erdi.

Kaynak: AA

VİDEO: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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