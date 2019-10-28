29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk Sanat Müziği konseri verildi.
Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk Sanat Müziği konseri verildi.
Tekirdağ Musiki Derneği tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri vatandaşlar ilgiyle izledi.
Yaklaşık 2 saat süren konserde, müzisyenlerin performansı izleyenlerden büyük alkış aldı.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, "Evlerinin Önü Mersin, Şahane Gözler Şahane, Kavakta Turna Sesi Var" parçalarıyla sona erdi.
VİDEO: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor