29 Ağustos Masterchef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de elenen isim kim? Masterchef'e kim veda etti? Masterchef kim gitti? Masterchef elenen kim?
Masterchef'te kim elendi? MasterChef Türkiye 2021 sezonunda ilk eleme etabı 29 Ağustos Pazar akşamı gerçekleşti. Tunahan, Tahsin, Burcu, Görkem, Hamza ve Safanur'un yer aldığı potada, yarışmacılar Eleme gecesinde büyük mücadele verdi. Peki, 29 Ağustos Masterchef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de elenen isim kim? Masterchef'e kim veda etti? Masterchef kim gitti? Masterchef elenen kim?
Masterchef Türkiye'de ilk hafta eleme gecesi gerçekleşti. Masterchef macerasına veda eden isim belli oldu. Hafta içi 3 Takım oyununu da kaybeden Mavi Takım'dan Tunahan, Tahsin, Burcu, Görkem, Hamza ve Safanur isimleri potaya çıktı. Potadaki isimler arasında eleme gecesi gerçekleşen büyük mücadele sonucu Masterchef Türkiye'de elenen isim belli oldu. Bunun üzerine vatandaşlar Masterchef ile ilgili en çok "29 Ağustos Masterchef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de elenen isim kim? Masterchef'e kim veda etti? Masterchef kim gitti? Masterchef elenen kim?" sorularını araştırdı. Masterchef'te elenen isme haberimizin devamından ulaşabilirisiniz.
29 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
29 Ağustos günü yapılan eleme gecesinde ilk turda şefler yapılan yiyeceklerde beyaz peynir kullanılmasını istedi. İlk tur sonunda şeflerin tabağını beğendiği ve elenmekten kıl payı kurtulan 3 isim -, -, -, oldu.
Elenmemek için ikinci turda mücadele veren isimler ise -, -, -, oldu. İkinci tura kalan yarışmacılardan şefler - yapmasını istedi. İkinci tur sonunda şeflerin tabağını daha az beğendiği - MasterChef Türkiye'ye veda etti.
MASTERCHEF İLK HAFTA POTADAKİ İSİMLER!
MasterChef'in ilk haftasında 3 takım oyununu kaybeden takımdan 6 yarışmacı potaya çıktı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
3 dokunulmazlık oyununu da kazanan ve potadan kendisini kurtaran Hasan, haftanın dikkat çeken performanslarından birisini gösterdi.
Potadaki isimler;
- Tunahan
- Tahsin
- Burcu
- Görkem
- Hamza
- Safanur