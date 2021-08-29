29 Ağustos Masterchef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de elenen isim kim? Masterchef'e kim veda etti? Masterchef kim gitti? Masterchef elenen kim?

Masterchef'te kim elendi? MasterChef Türkiye 2021 sezonunda ilk eleme etabı 29 Ağustos Pazar akşamı gerçekleşti. Tunahan, Tahsin, Burcu, Görkem, Hamza ve Safanur'un yer aldığı potada, yarışmacılar Eleme gecesinde büyük mücadele verdi. Peki, 29 Ağustos Masterchef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de elenen isim kim? Masterchef'e kim veda etti? Masterchef kim gitti? Masterchef elenen kim?