284 Alan kodu nerenin? Edirne alan kodu kaç? 0284 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
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284 Alan kodu nerenin? Edirne alan kodu kaç? 0284 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

11.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:36
284 Alan kodu nerenin? Edirne alan kodu kaç? 0284 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0284 bu alan kodlarından birisidir. Peki 284 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Edirne'nin alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0284 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Edirne'nin alan kodu kaçtır? 284 neresi, nereye ait, nereden aramış?

284 NERENİN ALAN KODU?

0284 : EDİRNE

0284 alan kodu Edirne iline aittir. Edirne'yi aramak isterseniz telefon numarasının başına 0284 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Edirne'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 284 kodu yazar.

0284 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0284 telefon kodu Edirne iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Edirne şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 284 'dür. Yani Edirne'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0284 kodu geçmektedir.

EDİRNE'NİN ALAN KODU NEDİR?

Edirne'nin alan kodu 0284 'dür. Edirne'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0284 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Edirne ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

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