28 Şubat Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Süper Loto bilet sorgulama ne zaman, saat kaçta yapılacak?

28 Şubat tarihinde çekilecek olan Milli Piyango Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Şans oyunu tutkunları 15 milyon 198 bin liralık devirli ikramiye tutarının bulunduğu çekilişte 6 bilmeleri halinde büyük ikramiyenin sahibi olacaklar. Peki, 28 Şubat Süper Loto sonuçları belli oldu mu, ne zaman belli olacak, saat kaçta belli olacak?