28 Şubat Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Süper Loto bilet sorgulama ne zaman, saat kaçta yapılacak?
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28 Şubat Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Süper Loto bilet sorgulama ne zaman, saat kaçta yapılacak?

28.02.2021 18:22 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:26
28 Şubat Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Süper Loto bilet sorgulama ne zaman, saat kaçta yapılacak?

28 Şubat tarihinde çekilecek olan Milli Piyango Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Şans oyunu tutkunları 15 milyon 198 bin liralık devirli ikramiye tutarının bulunduğu çekilişte 6 bilmeleri halinde büyük ikramiyenin sahibi olacaklar. Peki, 28 Şubat Süper Loto sonuçları belli oldu mu, ne zaman belli olacak, saat kaçta belli olacak?

Haftada üç kez çekilişi yapılan şans oyunu Süper Loto bu haftanın son çekilişini 28 Şubat'ta gerçekleştirecek. Talihli adayları 2, 3, 4, 5 ve 6 bilmeleri halinde ikramiye almaya hak kazanacaklar. Çekilişler Milli Piyango TV'den canlı olarak takip edilebilecek.

28 ŞUBAT 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU, SAAT KAÇTA?

Haftanın son gününde çekilişi gerçekleştirilecek olan şans oyunda canlı yayın saat 21:30'da başlayacak. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının hemen ardından ikramiye bilgileri de netleşmiş olacak.

Çekilişte şansını denemek isteyen kişiler oyunu "millipiyangoonline.com" adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ve bayilerden oynayabilirler. Çekiliş sonrası bilet sorgulama işlemleri de "millipiyangoonline.com" adresinde olacak.

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Çekilişte adaylardan kolon başı 3 TL'lik ücret talep ediliyor. 60 rakam içerisinden tespit edilen 6 talihli numaradan en az ikisini bilenler ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

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