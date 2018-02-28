28 Şubat Mağduru, Aynı Bakanlığa Kızından 3 Ay Sonra Atandı

Mardin'de 28 Şubat sürecinde başörtülü olduğu için işten çıkarılan Canan Işıker Bedir, yıllar sonra kızının görev yaptığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumda işe başladı.

Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1997'de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün personel ihtiyacını karşılamak üzere yaptığı yazılı ve sözlü sınavlar neticesinde başarı sağlayarak çocuk eğiticisi olarak göreve başladığını söyledi.

Kısa bir süre çalıştıktan sonra müfettişlerin soruşturma başlattığını, soruşturmalarda başı örtülü personellere teker teker başlarını açmaları için baskı ve zulümlerin uygulandığını anımsatan Bedir, ikna odalarında kendilerine hakaret edildiğini belirtti.

Başörtülerini açmamaları için bir arayışın içine girdiklerini anlatan Bedir, bazı personelin başını açtığını bazılarının ise peruk arayışına girdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok geçmeden 1997 Ekim ayında yapılan teftiş ve soruşturmaların sonucunda başı örtülü 3 kadın personelle birlikte 17 erkek personelin tayin onayları iptal edilip işlerine son verildi. Hukuki süreç başlattık. 7 ay sonra tekrar işe başladık, Bir yıl sonra ise tekrar alınmamak üzere işten çıkarıldık. Hükümetimizin 2013'te torba yasasıyla istememiz halinde kadrolarımızın tekrar iade edileceği ve atamamızın gerçekleştirileceği duyuruldu. 1997'de işe ilk başladığımda ilkokula yeni başlamış, 12 yıl ilk ve orta eğitiminden sonra 5 yılda üniversite eğitimi alan yani toplamda 17 yıl eğitim alan kızımdan üç ay sonra aynı bakanlığa yani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına atanmış oldum."