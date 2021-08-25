28 Şubat davasında cezaları kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ve Çetin Doğan, sağlık kontrolünden geçirildi
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28 Şubat davasında cezaları kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ve Çetin Doğan, sağlık kontrolünden geçirildi

28 Şubat davasında cezaları kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ve Çetin Doğan, sağlık kontrolünden geçirildi
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunan emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan, İzmir'de sağlık kontrolünden geçirildi.

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunan emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan, İzmir'de sağlık kontrolünden geçirildi.

Bir ve Doğan, avukatlarının başvurusu üzerine Buca ilçesinde bulunan İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan sağlık kontrolü için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Hastaneye mahkum koğuşundan getirilen Bir ve Doğan, sağlık kontrollerinin ardından cezaevine götürüldü.

28 Şubat davasında cezaları kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ve Çetin Doğan, sağlık kontrolünden geçirildi
28 Şubat davasında cezaları kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ve Çetin Doğan, sağlık kontrolünden geçirildi
28 Şubat davasında cezaları kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ve Çetin Doğan, sağlık kontrolünden geçirildi
28 Şubat davasında cezaları kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ve Çetin Doğan, sağlık kontrolünden geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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