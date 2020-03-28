28 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı 28 Mart 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm 01:45 Yeşil Deniz 02:55 Ya İstiklal Ya Ölüm 03:40 Seksenler 03:55 İncir Ağacı 04:05 İncir Ağacı 04:15 Aileler Yarışıyor 04:55 Ömür Dediğin 05:00 Ömür Dediğin 05:30 Küçük Hanımefendi 05:35 İncir Ağacı 06:35 Yeşil Deniz 07:00 Beni Böyle Sev 07:00 Camiden Hayata 07:45 Tozkoparan 09:30 İyi Fikir 09:45 1'de Bugün 09:55 Tozkoparan 11:20 Benim Adım Melek 11:30 1'de Bugün 11:40 Kralın Kızı 13:00 Aileler Yarışıyor 14:40 Tutunamayanlar 15:15 İncir Ağacı 15:55 1'de Bugün 16:10 1'de Bugün 16:20 Ya İstiklal Ya Ölüm 17:05 1'de Bugün 17:15 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Payitaht Abdülhamid 20:00 Kalk Gidelim Kaynak: InterSinema.com