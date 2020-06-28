28 Haziran 2020 Star Yayın Akışı 28 Haziran 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:00 Medcezir 00:30 Çember: Evimdeki Yabancılar 02:00 Abluka 02:15 Yüksek Sosyete 03:40 Yüksek Sosyete 04:00 Dolunay 05:30 Güzel Köylü 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır 10:00 Evde Hareket Zamanı 10:45 Dolunay 13:15 Yüksek Sosyete 14:00 Yüksek Sosyete 15:45 Güzel Köylü 16:30 Sarışın Bomba 18:45 Star Haber 20:00 Sarışın Bomba 20:00 Parker 22:15 Bir Demet Tiyatro Kaynak: InterSinema.com