28 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
28 Haziran 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
28.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 28.06.2020 07:07
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:00 Medcezir
00:30 Çember: Evimdeki Yabancılar
02:00 Abluka
02:15 Yüksek Sosyete
03:40 Yüksek Sosyete
04:00 Dolunay
05:30 Güzel Köylü
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
10:00 Evde Hareket Zamanı
10:45 Dolunay
13:15 Yüksek Sosyete
14:00 Yüksek Sosyete
15:45 Güzel Köylü
16:30 Sarışın Bomba
18:45 Star Haber
20:00 Sarışın Bomba
20:00 Parker
22:15 Bir Demet Tiyatro
Kaynak: InterSinema.com