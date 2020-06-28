28 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı 28 Haziran 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 01:30 Çok Akustik 01:45 Şehrin Adamı 02:45 İntikam: Bir Aşk Hikayesi 03:15 Poyraz Karayel 04:15 Müzik Arası 04:45 Akasya Durağı 05:30 Akasya Durağı 05:45 Yabancı Damat 07:00 Küçük Ağa 09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 13:00 Arda'nın Mutfağı 13:00 Hayat Tamircisi 14:00 Çok Güzel Hareketler 2 14:30 Arda ile Omuz Omuza 15:15 Yumurcak 15:45 Çarkıfelek 17:00 Dokunmayın Şabanıma 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Dokunmayın Şabanıma 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 21:45 İntikam: Bir Aşk Hikayesi 23:30 Efsane 23:45 Çok Akustik Kaynak: InterSinema.com