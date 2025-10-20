Haberler

28 Ekim üniversiteler yarım gün mü?

28 Ekim üniversiteler yarım gün mü?
Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte pek çok kişi, "29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü?" sorularının yanıtını merak etmeye başladı. 2025 yılı resmi tatil takvimiyle birlikte, bu özel günlerin hangi tarihlere denk geleceği de netleşti.

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı, bu yıl da tüm yurtta çeşitli etkinliklerle karşılanacak. 29 Ekim günü resmi tatil olarak ilan edildiği için okullar, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Peki, 28 Ekim'de üniversitelerde eğitim devam edecek mi, yoksa o gün de yarım gün mü olacak?

28 EKİM ÜNİVERSİTELER YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim 2025 Salı günü, her yıl olduğu gibi yarım gün resmî tatil olarak kutlanacak. Resmî tatil yönetmeliğine göre, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren kamu kurumlarında mesai sona erecek. Böylece vatandaşlar, 28 Ekim Salı öğleden sonra başlayıp 29 Ekim Çarşamba günü bitecek 1,5 günlük bir tatil fırsatına sahip olacak.

Genel uygulamaya göre, 28 Ekim günü okullar, kamu kurumları ve üniversitelerde yarım gün tatil ilan ediliyor. Ancak her üniversitenin akademik programı farklı olduğu için bazı kurumlarda sabah dersleri normal şekilde yapılabilir. Bu nedenle öğrencilerin, ders durumları hakkında net bilgi almak için öğrenci işleri birimlerine başvurmaları öneriliyor.

28 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ VE DERS İŞLENECEK Mİ?

28 Ekim'de okullar yarım gün tatil olacak. Öğleden sonra eğitim faaliyetleri duracak. Üniversitelerde de 28 Ekim yarım gün tatil kapsamında değerlendiriliyor; bu nedenle öğleden sonraki dersler genellikle yapılmıyor. Ancak derslerin iptal edilip edilmediği, üniversitelerin sabah ve akşam eğitim saatlerine göre değişiklik gösterebilir.

Her üniversite kendi akademik takvimine göre hareket ettiğinden, öğrencilerin kesin bilgi için fakülte duyurularını veya öğrenci işleri açıklamalarını takip etmeleri gerekiyor.

Osman DEMİR
