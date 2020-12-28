28 Aralık 2020 Atv Yayın Akışı
28 Aralık 2020 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Buzkıran
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
02:35 Kanatsız Kuşlar
03:20 Kanatsız Kuşlar
05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:50 Kuruluş Osman
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maria ile Mustafa
20:00 Sağ Salim
22:00 Bitirim İkili 3
Kaynak: InterSinema.com