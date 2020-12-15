274 Alan kodu nerenin, nereye ait? Kütahya alan kodu kaç? 0274 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
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274 Alan kodu nerenin, nereye ait? Kütahya alan kodu kaç? 0274 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

15.12.2020 13:06 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:09
274 Alan kodu nerenin, nereye ait? Kütahya alan kodu kaç? 0274 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0274 bu alan kodlarından birisidir. Peki 274 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Kütahya'nın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0274 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Kütahya'nın alan kodu kaçtır? 274 neresi, nereye ait, nereden aramış?

274 NERENİN ALAN KODU?

0274 : KÜTAHYA

0274 alan kodu Kütahya iline aittir. Kütahya'yı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0274 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Kütahya'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 274 kodu yazar.

0274 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0274 telefon kodu Kütahya iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Kütahya şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 274 'dür. Yani Kütahya'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0274 kodu geçmektedir.

KÜTAHYA'NIN ALAN KODU NEDİR?

Kütahya'nın alan kodu 0274 'dür. Kütahya'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0274 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Kütahya ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

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