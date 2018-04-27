27 Nisan Muhtırası'nın 11. Yılı

AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan ve Sema Ramazanoğlu 27 Nisan muhtırasıyla ilgili yazılı açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Özkan, yaptığı açıklamada, 27 Nisan muhtırasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı siyaset dışı bırakma projesinin bir sonucu olduğunu ancak başarılı olmadığını bildirdi.

Özkan, şu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Temenni ederiz ki bundan sonra demokrasimizin geleceğinde böyle lekeler olmaz. Hepimiz demokrasiye, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi çerçevesinde sahip çıkarak bu süreci devam ettirir, bütün vatandaşlarımızın daha müreffeh, kalkınmış, daha özgürlük içinde yaşamasının temini için çaba sarf ederiz. 27 Nisan muhtırasını biz unutturmadık, unutturmayacağız."

Milletvekili Sema Ramazanoğlu

AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, "Milli iradeye ket vurmak isteyenlere taviz yok." ifadelerini kullandı.



Milletvekili Ramazanoğlu ise demokrasi dışına çıkarak bu ülkeye yön vermek isteyenlere 27 Nisan'da olduğu gibi asla müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti.

Ramazanoğlu, şunları kaydetti:

"27 Nisan 2007 tarihinde bir gece yarısı siyaset literatürümüze e-muhtıra olarak geçen açıklamayla ortaya konan irade, vesayetin devamını ve her dönemde olduğu gibi demokrasiye ve seçilmişlere balans ayarı çekmeyi arzuluyordu. Ancak bunun karşısında sandıkta tecelli eden milli iradeye dayanan hükümetimiz, bu çabalara asla geçit vermemiş ve duruşuyla Türk siyasi tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Milli iradeye ket vurmak isteyenlere taviz yok."