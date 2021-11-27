27 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Gönül Dağı

03:00 Bizim Köyün Kızları

05:00 Seksenler

05:55 Muhteşem Kraliçe

08:50 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları

10:40 Tozkoparan İskender

12:20 Kıbrıs Zafere Doğru

15:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

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