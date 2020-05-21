27. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
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27. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

Ramazan ayının yirmi yedinci gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte, en güzel iftar menüleri! Ramazan ayı 28. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri!

27. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
21.05.2020 09:23 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:23

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 27. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

28. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Ramazan ayında 28 günü geride bıraktığınıza göre artık kendinizi ödüllendirme vakti geldi. Gaziantep'in kendine has lezzetleri ile yapacağınız iftar unutulmaz olacak. İftarda misafir ağırlamayı düşünüyorsanız 28. günden daha iyi bir gün olamaz. Çünkü 28. Günü iftar menüsünde Gaziantep'in en özel lezzetleri var. Özel menüde lebeniye çorbası, külbastı, firik pilavı, Antep salatası ve baklava var.

28. GÜN İFTAR MENÜSÜ

LEBENİYE ÇORBASI

27. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

KÜLBASTI

27. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

FİRİK PİLAVI

27. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

ANTEP SALATASI

27. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

BAKLAVA

27. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
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