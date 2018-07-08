27. Dönem Trabzon Milletvekilleri Yemin Ederek Görevlerine Başladı
- TBMM Genel Kurulu 27. Dönem Trabzon Milletvekilleri AK Parti Milletvekili Bahar Ayvazoğlu AK Parti Milletvekili Salih Cora AK Parti Milletvekili Adnan Günnar CHP Milletvekili Ahmet Kaya İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı.
- TBMM Genel Kurulu
27. Dönem Trabzon Milletvekilleri
AK Parti Milletvekili Bahar Ayvazoğlu
AK Parti Milletvekili Salih Cora
AK Parti Milletvekili Adnan Günnar
CHP Milletvekili Ahmet Kaya
İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs
TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. 27. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde Trabzon milletvekili olarak seçilen AK Parti Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Milletvekili Salih Cora, AK Parti Milletvekili Adnan Günnar, CHP Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs yemin ederek görevlerine başladı.