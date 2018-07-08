27. Dönem Tekirdağ Milletvekilleri Yemin Ederek Görevlerine Başladı
- TBMM Genel Kurulu 27. Dönem Tekirdağ Milletvekilleri CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun İYİ Parti Milletvekili Enez Kaplan AK Parti Milletvekili Çiğdem Koncagül CHP Milletvekili Faik Öztrak AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop AK Parti Milletvekili Mustafa Yel CHP Milletvekili Candan Yüceer...
- TBMM Genel Kurulu
27. Dönem Tekirdağ Milletvekilleri
CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun
İYİ Parti Milletvekili Enez Kaplan
AK Parti Milletvekili Çiğdem Koncagül
CHP Milletvekili Faik Öztrak
AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop
AK Parti Milletvekili Mustafa Yel
CHP Milletvekili Candan Yüceer TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. 27. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde Tekirdağ milletvekili olarak seçilen CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ PARTİ Milletvekili Enez Kaplan, AK Parti Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Milletvekili Faik Öztrak, AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti Milletvekili Mustafa Yel, CHP Milletvekili Candan Yüceer yemin ederek görevlerine başladı.