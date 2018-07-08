27. Dönem Niğde Milletvekilleri Yemin Ederek Görevlerine Başladı
- TBMM Genel Kurulu 27. Dönem Niğde Milletvekillerinin yemin töreni İYİ Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gül Tekin CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı.
- TBMM Genel Kurulu
27. Dönem Niğde Milletvekillerinin yemin töreni
İYİ Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun
AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gül Tekin
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. 27. dönem milletvekilliği seçimlerinde partilerinden milletvekili olarak seçilen İYİ Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gül Tekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yemin ederek görevlerine başladı.