27. Dönem Nevşehir Milletvekilleri Yemin Ederek Görevlerine Başladı

27. Dönem Nevşehir Milletvekilleri Yemin Ederek Görevlerine Başladı

- TBMM Genel Kurulu AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı.

27. Dönem Nevşehir Milletvekilleri Yemin Ederek Görevlerine Başladı

- TBMM Genel Kurulu
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz
AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe
CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan yemin ederek görevlerine başladı.

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