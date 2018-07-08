27. Dönem Nevşehir Milletvekilleri Yemin Ederek Görevlerine Başladı
- TBMM Genel Kurulu AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı.
- TBMM Genel Kurulu
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz
AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe
CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan yemin ederek görevlerine başladı.