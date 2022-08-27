27 Ağustos 2022 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Doya Doya Moda

02:30 Canım Annem

03:15 Bilginiz Olsun

04:00 8x8

05:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsam

10:45 Gazete Magazin

13:15 Masterchef Türkiye 2022

15:45 Karakomik Filmler: 2 Deli - Emanet

17:00 Karakomik Filmler: 2 Deli - Emanet

18:15 Masterchef Türkiye 2022

20:00 Masterchef Türkiye 2022