26.07.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

26. 07. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Defne İlçesi Çekmece Mahallesi, 520, 501, 511, 307, 504, 510, 517, 585, 519, 739, 740, 502, 501/1. ve 501/2. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

26. 07. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Defne İlçesi Çekmece Mahallesi, 520, 501, 511, 307, 504, 510, 517, 585, 519, 739, 740, 502, 501/1. ve 501/2. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Pirinçlik Mahallesi Topallar/2 ve Topallar/4 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Kelli ve Hamam Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Koyunoğlu Mahallesi, Uğur Mumcu, Kurtuluş, Yılman, Hürriyet, Anafartalar, Obalar, Hürriyet (Cumhuriyet), Uğur Mumcu (Cumhuriyet), Gazi Paşa, 120, 123, 124, 136, 3507. ve 3513. Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Yeni Mahalle 21, Abdülkerim Yorgun, Ahmet Rasim, Güney, Liman, Ova, Yaşar Kemal, Nazım Hikmet Ran, 170, 165, 47, Dibek, Süs, 171, 168, 169, 2. Ova, 672, 5818, 5827, 5832, 5835, 5840, 5855, Liman ve 5828. 1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çaksına Mahallesi Arven, Pınar, Esenyurt, Merkez, Elefenk, Kocaova, İskan Evler, Ovacık, Merkez/2, Merkez/6, Merkez/7, Merkez/4 ve Pınar_2 Sokağa 9: 00-13: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şenköy Mahallesi Ceni, Atatürk, Laguda, Kozlu Çıkmaz, Dutdibi Çıkmaz, Ethem Güven, Vakıf, Karanfil, Dostlar, Kesen, Bahçelievler Çıkmaz, Yeşilevler, Bahçelievler, Nazım Okşarel, Kasım Gülen, Şehit Abdulkerim Dönmez, Karanfil/6 ve Bahçelievler/1 Sokağa 14: 30-18: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre