264 Alan kodu nerenin, nereye ait? Sakarya alan kodu kaç? 0264 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0264 bu alan kodlarından birisidir. Peki 264 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Sakarya'nın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0264 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Sakarya'nın alan kodu kaçtır? 264 neresi, nereye ait, nereden aramış?

264 NERENİN ALAN KODU?

0264 : SAKARYA

0264 alan kodu Sakarya iline aittir . Sakarya'yı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0264 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Sakarya'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 264 kodu yazar.

0264 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0264 telefon kodu Sakarya iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Sakarya şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 264 'dır. Yani Sakarya'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0264 kodu geçmektedir.

SAKARYA'NIN ALAN KODU NEDİR?

Sakarya'nın alan kodu 0264 'dür. Sakarya'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0264 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Sakarya ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.