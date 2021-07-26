26 Temmuz 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
26 Temmuz 2021 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Süper Lig 2020 - 2021 Sezonu En Güzel 100 Gol
00:30 Süper Lig Sezonun Altın 11'i
00:45 Geniş Özet Concacaf Gold Cup
01:15 Geniş Özet Concacaf Gold Cup
04:00 21 Takım 21 Gol
04:15 Bundesliga Maç Özetleri
04:30 CONCACAF Gold Cup Maç Özetleri
05:00 ABD - Jamaika
07:00 Geniş Özet Concacaf Gold Cup
08:00 Maç Saati
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 Taraftar
11:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Süper Lig Maç Özetleri
12:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
13:00 Maç Saati
14:45 Süper Lig Haftanın Golleri
15:00 Maç Saati
18:00 Maç Saati
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Spor Turu
21:00 Transfer
22:30 Sezonun Golleri
23:00 Futbolun Şehirleri
Kaynak: InterSinema.com