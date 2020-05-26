26 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı
26 Mayıs 2020 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
26.05.2020 06:42 | Son Güncelleme: 26.05.2020 06:45
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:00 Çetin Ceviz
01:45 Sol Şerit
03:15 Poyraz Karayel
03:15 5N 1K
04:00 Akasya Durağı
05:00 Akasya Durağı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çarkıfelek Bayram Özel
20:00 İbrahim Tatlıses Harbiye Konseri
22:30 Evde Bayram Konserleri - Fettah Can
23:30 Çetin Ceviz 2
23:45 Sol Şerit
Kaynak: InterSinema.com