Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu ülkeyi sokak terörüne, müptezellere teslim etmeyiz

Gençlerle buluşan Erdoğan'dan çok sert "sokak terörü" mesajı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu
Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı Espressolab'den açıklama var

Özel'in boykot çağrısı yaptığı ünlü kahve zincirinden açıklama var
Yönetmen İlker Canikligil gözaltına alındı

Yönetmen İlker Canikligil gözaltına alındı

26 Mart okullar tatil mi SON DAKİKA? 26 Mart öğretmenler çalışacak mı?

26 Mart okullar tatil mi SON DAKİKA? 26 Mart öğretmenler çalışacak mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

26 Mart okullar tatil mi SON DAKİKA? Öğrenciler, veliler ve öğretmenler bu sorunun cevabını merak ediyor. Ramazan Bayramı öncesi haftaya denk gelen 26 Mart 2025 Çarşamba günü için sosyal medyada çeşitli tatil iddiaları dolaşırken, vatandaşlar "26 Mart öğretmenler çalışacak mı?" sorusuna da yanıt arıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son açıklamalara göre, 26 Mart 2025 tarihinde okulların tatil edilmesine ilişkin herhangi bir resmi karar bulunmamaktadır. Bu tarih, resmi tatil kapsamına girmediği için eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam etmesi bekleniyor. Peki, 26 Mart'ta okullar açık mı? Öğretmenler derslerine girecek mi? İşte detaylar…

26 MART OKULLAR TATİL Mİ?

26 Mart 2025 Çarşamba günü, Türkiye genelinde okulların tatil edilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN?

Bu tarih, Ramazan Bayramı tatilinden önceki bir döneme denk gelmektedir; Ramazan Bayramı tatili 29 Mart Cumartesi günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecektir.

26 Mart okullar tatil mi SON DAKİKA? 26 Mart öğretmenler çalışacak mı?

2024-2025 MEB TAKVİMİ

Ara tatil: 31 Mart – 4 Nisan 2025

Ramazan Bayramı bitiş tarihi: 1 Nisan 2025

Seminer başlangıcı: 2 Nisan 2025 Salı

Seminer bitişi: 4 Nisan 2025 Perşembe

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title