26 Mart okullar tatil mi SON DAKİKA? 26 Mart öğretmenler çalışacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son açıklamalara göre, 26 Mart 2025 tarihinde okulların tatil edilmesine ilişkin herhangi bir resmi karar bulunmamaktadır. Bu tarih, resmi tatil kapsamına girmediği için eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam etmesi bekleniyor. Peki, 26 Mart'ta okullar açık mı? Öğretmenler derslerine girecek mi? İşte detaylar…

26 MART OKULLAR TATİL Mİ?

26 Mart 2025 Çarşamba günü, Türkiye genelinde okulların tatil edilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN?

Bu tarih, Ramazan Bayramı tatilinden önceki bir döneme denk gelmektedir; Ramazan Bayramı tatili 29 Mart Cumartesi günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecektir.

2024-2025 MEB TAKVİMİ

Ara tatil: 31 Mart – 4 Nisan 2025

Ramazan Bayramı bitiş tarihi: 1 Nisan 2025

Seminer başlangıcı: 2 Nisan 2025 Salı

Seminer bitişi: 4 Nisan 2025 Perşembe