26 Mart 2020 Star Yayın Akışı
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Kiralık Aşk, Star, TV

26 Mart 2020 Star Yayın Akışı

26 Mart 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

26.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 26.03.2020 06:45
26 Mart 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 İşler Güçler

01:30 Kiralık Aşk

02:40 Sevdim Seni Bir Kere

03:30 Erkenci Kuş

03:40 Kiralık Aşk

05:50 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Kiralık Aşk

13:30 Erkenci Kuş

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:30 Star Haber

20:00 Jet Sosyete

20:00 Aykut Enişte

20:00 Bir Baba Hindu

22:30 Aykut Enişte

23:30 İşler Güçler

Kaynak: InterSinema.com

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