26 Kasım 2021 Eurosport Yayın Akışı
26 Kasım 2021 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
02:30 Golftv Weekly
02:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
03:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
04:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
05:00 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
07:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
07:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
08:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
09:00 Pist Bisikleti Şamp. Ligi
09:30 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
10:30 Legends Live On
10:30 Golftv Weekly
11:00 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
11:00 Körling Avrupa Şampiyonası
12:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
13:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
13:30 Eurosport Winter Pass
14:00 Körling Avrupa Şampiyonası
14:00 Eurosport Winter Pass
14:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
15:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
15:30 Körling Avrupa Şampiyonası
17:00 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
18:30 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
19:05 Kayakla Atlama Dünya Kupası
20:10 Kayakla Atlama Dünya Kupası
21:15 Eurosport Winter Pass
21:30 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
21:45 Haberler
21:50 Alp Disiplini Dünya Kupası
22:25 Haberler
22:30 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
23:30 Kayakla Atlama: Dünya Kupası
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
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