26 Haziran Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 26 Haziran 2020!
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26 Haziran Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 26 Haziran 2020!

26 Haziran Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

26 Haziran Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 26 Haziran 2020!
26.06.2020 08:46 | Son Güncelleme: 26.06.2020 08:50

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 26 Haziran Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 26.06.2020 08:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.6.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 26.06.2020 08:42

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.6.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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