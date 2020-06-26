26 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! 5 Haziran Cuma Hutbesi tam metni! 26 Haziran Cuma hutbesi nedir? Cuma hutbesi konusu nedir?
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26 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! 5 Haziran Cuma Hutbesi tam metni! 26 Haziran Cuma hutbesi nedir? Cuma hutbesi konusu nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı 26 Haziran Cuma günü okunacak Cuma Hutbesi'ni yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 26 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!

26 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! 5 Haziran Cuma Hutbesi tam metni! 26 Haziran Cuma hutbesi nedir? Cuma hutbesi konusu nedir?
26.06.2020 08:48 | Son Güncelleme: 26.06.2020 08:52

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 26 Haziran Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

26 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! 5 Haziran Cuma Hutbesi tam metni! 26 Haziran Cuma hutbesi nedir? Cuma hutbesi konusu nedir?
26 Haziran 2020 Cuma Hutbesi

Muhterem Müslümanlar!

Tertemiz bir fıtratla gözlerini dünyaya açan yavrularımız, Yüce Rabbimizin bizlere nadide birer emanetidir.Hayatımızdaki en sevimli nimet, yuvamızdaki en değerli ziynettir. Ömrümüzün bereketi, yüreğimizin neşesidir.

Çocuklarımız bizim istikbalimizdir. Onları iyi bir insan, güzel bir Müslüman olarak yetiştirmek, helal ile besleyip hakikati öğretmek bizim temel sorumluluğumuzdur. Minik kalplerine Allah ve Peygamber sevgisini aşılamak, körpe zihinlerini faydalı ilim ve güzel ahlakla geliştirmek bizim öncelikli görevimizdir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: "Hiçbir baba, çocuğuna güzel ahlaktan daha kıymetli bir miras bırakmamıştır."

Kıymetli Müminler!

Çocuklarımız bir eğitim-öğretim dönemini daha tamamladı. Her yıl yaz mevsiminde camilerimiz birer eğitim yuvasına dönüşür, çocuk sesleriyle şenlenirdi. Bu yıl ise

Yaz Kur'an Kurslarını evlerimizde misafir edeceğiz. Önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren Yaz Kur'an Kurslarımız Diyanet Televizyonunda başlayacak. Başkanlığımızın internet sitesinden çocuklarımızın kaydını yapabilir ve ilçe müftülüklerinden kitaplarını temin edebilirsiniz.

Değerli Müslümanlar!

Yaz Kur'an Kurslarıyla çocuklarımız Rabbimizi daha iyi tanıyacak, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okuyacak ve onun anlam dünyasıyla buluşacaklar. İman ve ibadet esaslarını, Peygamberimizin örnek hayatını öğrenecekler. Vatanımıza, milletimize ve bütün insanlığa faydalı bir kul olmanın önemini kavrayacaklar.

Aziz Müminler!

Cenâb-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Elif. Lâm. Râ. Bu Kur'an, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır..."

O halde kalbimize inşirah, her işimize bereket katan Kur'an'la ömrümüzü imar edelim. Yavrularımızın körpe dimağlarına ve tertemiz fıtratlarına imanı, İslam'ı ve güzel ahlakı nakşetmek için seferber olalım. Onları Kur'an'ın aydınlığından ve sahih dini bilginin rehberliğinden mahrum bırakmayalım.

Hutbemin sonunda, üniversite sınavına girecek genç kardeşlerimize Rabbimden zihin açıklığı ve başarılar niyaz ediyorum.

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