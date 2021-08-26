26 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
26 Ağustos 2021 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Süper Lig
00:45 Trio
01:20 Z Raporu
02:00 Maç Saati
03:45 Maç Saati
05:30 beIN Süper Lig
06:30 Trio
07:00 Yeni Gün
09:00 Maç Saati
10:45 1 Yıldız 10 Gol
11:00 beIN Manşet
12:30 Nostalji Maçlar: Beşiktaş - Adanaspor
14:00 Arşiv Süper Lig
14:30 500 Great Goals Show
15:00 500 Great Goals Show
15:30 Football's Greatest
16:00 Maç Saati
17:00 Gamer
17:45 1 Yıldız 10 Gol
18:00 Maç Saati
18:00 Benim 11'im
18:15 Arşiv Süper Lig
19:15 Trabzonspor - DG Sivasspor
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Devre Arası
20:00 Spor Turu
20:15 Trabzonspor - DG Sivasspor
21:00 Transfer
21:45 Galatasaray - A. Hatayspor
22:30 beIN Süper Lig
22:45 Galatasaray - A. Hatayspor
23:00 Gamer
23:45 beIN Süper Lig
Kaynak: InterSinema.com