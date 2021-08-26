26 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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26 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

26 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

26 Ağustos 2021 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Süper Lig

00:45 Trio

01:20 Z Raporu

02:00 Maç Saati

03:45 Maç Saati

05:30 beIN Süper Lig

06:30 Trio

07:00 Yeni Gün

09:00 Maç Saati

10:45 1 Yıldız 10 Gol

11:00 beIN Manşet

12:30 Nostalji Maçlar: Beşiktaş - Adanaspor

14:00 Arşiv Süper Lig

14:30 500 Great Goals Show

15:00 500 Great Goals Show

15:30 Football's Greatest

16:00 Maç Saati

17:00 Gamer

17:45 1 Yıldız 10 Gol

18:00 Maç Saati

18:00 Benim 11'im

18:15 Arşiv Süper Lig

19:15 Trabzonspor - DG Sivasspor

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 Devre Arası

20:00 Spor Turu

20:15 Trabzonspor - DG Sivasspor

21:00 Transfer

21:45 Galatasaray - A. Hatayspor

22:30 beIN Süper Lig

22:45 Galatasaray - A. Hatayspor

23:00 Gamer

23:45 beIN Süper Lig

Kaynak: InterSinema.com

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