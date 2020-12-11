258 Alan kodu nerenin? Denizli alan kodu kaç? 0258 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0258 bu alan kodlarından birisidir. Peki 258 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Denizli'nin alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0258 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Denizli'nin alan kodu kaçtır? 258 neresi, nereye ait, nereden aramış?

258 NERENİN ALAN KODU?

0258 : DENİZLİ

0258 alan kodu Denizli iline aittir . Denizli'yi aramak isterseniz telefon numarasının başına 0258 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Denizli'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 258 kodu yazar.

0258 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0258 telefon kodu Denizli iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Denizli şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 258 'dir. Yani Denizli'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0258 kodu geçmektedir.

DENİZLİ'NİN ALAN KODU NEDİR?

Denizli'nin alan kodu 0258 'dir. Denizli'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0258 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Denizli ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.