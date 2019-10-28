28.10.2019 00:33

'253 promil' alkollü sürücü bariyere çarptı : 2 yaralı

253 promil alkollü çıkan sürücü otomobili arkadaşının kullandığını iddia etti

KARABÜK - Karabük'te alkollü sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D.Työnetimindeki 78 AAE 939 plakalı otomobil Eskipazar ilçesi istikametinden Karabük ili istikametine seyir halinde iken Burunsuz mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Otomobilin ön tarafının hurdaya döndüğü kazada sürücü ile yanında bulunan M.Tyaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı alkol muayenesinde sürücü D.T 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü D.T aracı arkadaşının kullandığını belirterek, durumunun iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmek istemediğini kaydetti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.T ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

'Otomobili arkadaşının kullandığını söyledi'

Kaza sonucu yaralanarak tedavisi ayakta yapılan alkollü sürücü Bolu'dan geldiklerini ve otomobili arkadaşının kullandığını iddia ederek, "Bir anda araba solladı. Sollayınca sapıttı, alkolde vardı." diye konuştu.

Kaynak: İHA