250 kiloluk domuz vurup, sosyal medyada paylaştılar

Nazilli'ye bağlı kırsal Yenipazar, Dalama, Köşk mahallelerinde domuzların ekili alanlara zarar vermesi üzerine avcılar harekete geçti. Sürek avı düzenleyen avcılar Zafer Sarıoğlu, Onur Ak, Bekir Çobanöz ve Mustafa Başoğlu, av köpeği ile bölgeye gitti. Yaban domuzları için düzenlenen avda, 1'i 250 kilo ağırlığında olmak üzere 10 domuz vuruldu. Avcılar vurdukları 250 kiloluk domuzla çektikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet