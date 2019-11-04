25 yıldır Mehmetçiği selamlayan Mehmet amcayı gururlandıran "arma"

04.11.2019 20:16

Amasya'nın Merzifon ilçesinde askeri üsse yakın bir köyde yaşayan ve 25 yıldır üsse giden askeri araçları, asker selamıyla selamlayan 73 yaşındaki Mehmet Kurtul, kendisi için özel hazırlatılan armanın onurunu ve gururunu yaşıyor.

Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı yakınlarında bulunan Gökçebağ köyünde yaşayan ve her gün evinin yanında bulunan yola çıkarak askerlere olan sevgisini göstermek için üsse giden, gelen askeri araçları, asker selamıyla selamlayan Kurtul'a askerler de aynı şekilde karşılık vererek korna çalıyor.

Askerler tarafından da çok sevilen Kurtul, zaman zaman da davet edildiği üssü ziyaret ederek Mehmetçik ile sohbet ediyor.

"Selamın eksik olmasın Mehmet amca"

Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan askerler, Kurtul'a olan sevgisi göstermek için harekete geçti.

Arma tasarımına ilişkin çalışma yapan Ömer Erkmen'e ulaşan askerler, konuyu anlatarak özel bir arma yapmasını istedi.

Askerlerin üniformalarında taşımaları için Erkmen tarafından tasarlanan ve üzerinde "Selamın eksik olmasın Mehmet amca" notu yazan arma üs personeline dağıtıldı.

Armanın bir örneğini çerçeve yaptırarak Kurtul'a hediye eden askerler, Kurtul'dan her zaman selam beklediklerini ifade etti.

Hediye edilen özel armayı evinin baş köşesinde sergileyen Mehmet Kurtul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıl önce oturduğu eve taşındığını ve o günden beri askerlere selam vermeye devam ettiğini söyledi.

Evli ve 3 babası Kurtul, askerlere selam verirken büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Askerlere selam verirken sadece askere değil vatana karşı da selam vermiş oluyorum. Askerlerimiz vatana hizmet ediyor, o yüzden askerlere karşı sevgim var. Allah askerlerimizden razı olsun, Allah vatanımızı kötülerin şerrinden korusun. Ben askerlere selam verdiğimde onlar da bana verir, onlar da beni çok seviyor. Beni sevdikleri değer verdikleri için böyle bir hediye yaptırmışlar bu benim için çok değerli, beni çok mutlu etti."

Asker ve polislerin kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini belirten Kurtul, şunları kaydetti:

"Bu vatana benim canım feda olsun, bir canım değil bin canım da olsa feda olsun. Askerlerimize Allah zeval vermesi, kötülerden korusun, onları iyilerle yoldaş etsin. Askerlerimiz bana bu armayı teslim edince mutlu oldum, en büyük gururu ben duydum. Ben Allah bana ömür verdikçe askerlere selam vermeye, onlara moral vermeye devam edeceğim. Hepsini evime çağırıyorum, misafir etmek istiyorum ama işleri oluyor gelemiyorlar ben de bir şey diyemiyorum."

Kaynak: AA