25 yıl sonra hekim oldu, koronaya yenildi
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25 yıl sonra hekim oldu, koronaya yenildi

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:28
25 yıl sonra hekim oldu, koronaya yenildi

İzmir'de 25 yıl aranın ardından tıp fakültesine dönüp mezun olduktan sonra geçen mayısta göreve başlayan Acil Servis Hekimi Dr. Adnan Çetin, korona virüsten hayatını kaybetti.

İzmir'de 25 yıl aranın ardından tıp fakültesine dönüp mezun olduktan sonra geçen mayısta göreve başlayan Acil Servis Hekimi Dr. Adnan Çetin, korona virüsten hayatını kaybetti. Çetin'in İzmir depreminin olduğu 30 Ekim'de durumu kötü olduğu halde başka insanların ambulansa ihtiyacı olduğu düşüncesiyle ambulans çağırmadığı öğrenildi.

İzmir'de 25 yıl ara verdiği tıp fakültesinden geçen şubat ayında mezun olup mayıs ayında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde göreve başlayan Acil Servis Hekimi Dr. Adnan Çetin, korona virüse yakalandı. Mesleğini 7 ay yapabilen iki çocuk babası Dr. Çetin, korona virüse yenik düşerek yaşamını yitirdi. Çetin'in İzmir depreminin olduğu 30 Ekim'de durumu kötü olduğu halde başka insanların ambulansa ihtiyacı olduğu düşüncesiyle ambulans çağırmadığı, hastaneye yattığında ciğerlerinde yüzde 80 tutulum olduğu öğrenildi. Hemen yoğun bakıma alınan Çetin, 5 gün sonra da entübe oldu. Hastanede 35 gün kalan Dr. Adnan Çetin, 4 Aralık'ta hayatını kaybetti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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