25 Yıl kesinleşmiş cezası olan şüpheli yakalandı - Haberler
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25 Yıl kesinleşmiş cezası olan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
25 Yıl kesinleşmiş cezası olan şüpheli yakalandı

İstanbul Üsküdar'da oğlunu okul önünde öldüren kişinin babasını öldüren ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İstanbul Üsküdar'da oğlunu okul önünde öldüren kişinin babasını öldüren ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Üsküdar Çengelköy'de 2005 yılında Hüseyin Sancaktutan'ın oğlu okul önünde Seçkin K. tarafından öldürüldü. Hüseyin Sancaktutan bunun üzerine Seçkin K.'nın evini basıp babası Dursun K.'yi başından vurarak öldürdü. Sancaktutan polis ekiplerince yakalanarak 14 yıl hapis cezası aldı. Daha sonra 2019 yılında açık cezaevine gelen Hüseyin Sancaktuan, cezaevinden kaçarak firar etti. 2 yıldır her yerde aranan Hüseyin Sancaktutan, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde dün Üsküdar'da bulunan babasının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Sancaktutan'ın hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Ayrıca, "Kasten adam öldürme" suçundan da suç kaydının bulunduğu anlaşıldı. Hüseyin Sancaktutan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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