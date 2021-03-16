Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü
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Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü

16.03.2021 21:53 | Son Güncelleme: 16.03.2021 22:07
Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü

Konya'da şizofren hastası 25 yaşındaki şahıs, yattığı hastaneden kaçarak geldiği evinde 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü. Eve gelen aile içeri giremeyince polisten yardım istedi. Eve giren polis, genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde akşam saatlerindemeydana gelen olayda, şizofren hastası S.B, anne ve babasının evde olmadığı sırada 15 yaşındaki kız kardeşi Yağmur B'yi boğazından bıçakladı ve evden çıktı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Eve gelen aile ise kapı açılmayınca polisten yardım istedi. Polis ve sağlık ekipleri eve giderken, kapı çilingir vasıtasıyla açıldı. İçeriye giren sağlık görevlileri Yağmur Bali'ye müdahale etti ancak hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şüphelisi S.B. bir süre sonra suç aleti bıçakla birlikte eve gelerek suçunu itiraf etti. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
MASERATİ.: İnsanlar yaptığı işi sadece ücret almak için yapıyor artık. Ne iş ahlakı var ne de işini sevmek. Huzurevinde yaşlılara bakmazlar, kreşte çocukları döverler. Hastanede üstünkörü iş vs vs.
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RIDO: Şizofren hastalarına çok dikkat etmek lazım, toplumdan tamamen izole edilmeleri gerekir, hastaneden kaçması kabul edilemez bir zafiyettir
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