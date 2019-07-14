25 ülke sanatçısı Muş'u anlattı

Muş Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Dünya sanatçılarının gözüyle Muş' konulu 10'uncu Uluslararası Sanatçı Buluşması'nda 25 ülkeden gelen 50 sanatçının eserleri sergilendi.

Muş Valiliğinin 'Dünya sanatçılarının gözüyle Muş' sloganıyla düzenlediği etkinlikte 25 ülkeden gelen 50 sanatçının eserleri görücüye çıktı. Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen serginin açılışında gazetecilere açıklamada bulunan Muş Valisi İlker Gündüzöz, 25 ülkeden yaklaşık 50 sanatçının bir hafta boyunca Muş temalı resim yaptıklarını ifade etti. Sanatçıların ülkelerine döndüğü zaman Muş'u anlatacaklarını dile getiren Vali Gündüzöz, "Sanatçılarımız giderken de bize Muş temalı yaklaşık 90 resim bırakarak arşivimizi kuvvetlendirdiler. Bunun yanında Muş'un tanıtımı açısından da bu çok önemlidir. Bu açıdan da belli bir noktaya geldik. Biz aslında Muş olarak tarım ve hayvancılık noktasında önemli bir iliz. Ekonomimizin önemli bir kısmı tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Ama bizim çok önemli bir potansiyelimiz de turizmdir. Turizmi yeteri kadar hareketlendirmemişiz. İşte bu tip aktiviteler ona ivme kazandıracak aktivitelerdir" dedi.

Turizmle ilgili yaklaşık 15 milyon TL'lik projelerinin bulunduğunu dile getiren Vali Gündüzöz, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kalkınma Ajansından finans sağladık. Önümüzdeki günlerde ihalesine de çıkacağız. Murat Nehri'nin iki tarafını, tarihi Murat Köprüsü'nün etrafını lale bahçeleriyle, yürüyüş iskeleleriyle yeniden düzenleyeceğiz. Orada bir düzenleme olacak ve turizme katkı verecek. Dolayısıyla ekonomik gelişme açısından da önemli adımlar atmış oluruz. Böylece sadece tanıtıma değil; dostluğun, kardeşliğin artmasına da vesile oluruz. Bu dekorasyonları düzenlendikten sonra hem yerli hem yabancı turist sayısı artacak. Bu da tabii ki ekonomiye yansıyan bir unsur olacaktır" diye konuştu.

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Başkanı Şükran Üst ise, bir hafta içerisinde Muş ve bölgedeki diğer illeri gezme fırsatı bulduklarını anlatarak, "Şehirlerimizi gezdik, kültürlerimizden, geleneklerimizden, alışkanlıklarımızdan, sosyal yaşamımızdan kesitler sunduk. Kilometrelerce uzakta yaşıyor olsak da aslında aynı dünyanın insanlarının aynı yürekte çarptığını gösterdik. Anlatamadıklarımızı da tuvallerimize yansıtıp, gönül dili ile söyledik. İnanıyorum ki sanatçılarımız birer kültür elçimiz olarak ülkelerine dönecekler" diye konuştu.

Serginin açılışına Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzun, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ve çok sayıda davetli katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA