25 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı 25 Nisan 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Milan Goller 00:50 Inter Goller 01:00 İsveç - İngiltere 01:20 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol 01:30 Almanya - Yunanistan 02:40 Spor Akşamı 03:10 Spor Akşamı 03:40 Almanya Bundesliga Özetler 04:00 Portekiz - Hollanda 04:10 Lig Hatırası 89-90 04:30 İngiltere - İtalya 05:40 Lig Hatırası 89-90 06:05 İngiltere Premier Lig Özetler 06:40 Siyah Beyaz Anılar 06:50 Spor ve Sağlık 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Bundesliga 07:45 Spor ve Sağlık 07:50 Kamu Spotu: İşte Spor 07:50 Takvim Yaprakları 07:55 Hava Durumu 08:00 İlk Baskı 08:00 La Liga Özetler 08:45 Nedir, Nasıl Oynanır? 08:50 Kamu Spotu: Evde Spor 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:00 Salto 09:15 Süper Lig Özetler 09:30 Orhan Ayhan'la 09:45 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:55 Kamu Spotu: Evde Spor 09:55 Takvim Yaprakları 10:00 Unutulmaz Maçlar 10:00 Spor Bülteni 10:25 Kamu Spotu: İşte Spor 10:30 Portekiz - Hollanda 11:45 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller 11:55 Takvim Yaprakları 12:00 Hollanda 1974 Johan Cruyuff Anısına 12:10 Spor Kitaplığı 12:15 Çek Cumhuriyeti - Portekiz 13:00 Spor Bülteni 13:25 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Bülteni 14:00 Türkiye - Moldova 14:55 Kamu Spotu: Evde Spor 15:00 Lig Hatırası 89-90 15:25 İngiltere Premier Lig Özetler 15:45 Premier Lig 15:55 Kamu Spotu: İşte Spor 16:00 İspanya - Fransa 16:00 Almanya - Yunanistan 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 18:00 Spor Ana Haber 18:00 Spor Bülteni 18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri 18:40 İngiltere Premier Lig Goller 18:55 Takvim Yaprakları 19:00 Unutulmaz Maçlar 19:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları 19:55 Kamu Spotu: Evde Spor 20:00 Spor Bülteni 20:30 Süper Lig Özetler 20:40 Almanya Bundesliga Özetler 21:00 Lig Hatırası 89-90 21:00 Portekiz - İspanya 21:25 İngiltere Premier Lig Özetler 22:00 Spor Akşamı 23:00 İngiltere - İtalya 23:20 Kamu Spotu: Evde Spor 23:30 Unutulmaz Maçlar Kaynak: InterSinema.com