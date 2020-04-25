25 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
25 Nisan 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Milan Goller
00:50 Inter Goller
01:00 İsveç - İngiltere
01:20 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol
01:30 Almanya - Yunanistan
02:40 Spor Akşamı
03:10 Spor Akşamı
03:40 Almanya Bundesliga Özetler
04:00 Portekiz - Hollanda
04:10 Lig Hatırası 89-90
04:30 İngiltere - İtalya
05:40 Lig Hatırası 89-90
06:05 İngiltere Premier Lig Özetler
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:50 Spor ve Sağlık
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bundesliga
07:45 Spor ve Sağlık
07:50 Kamu Spotu: İşte Spor
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:00 La Liga Özetler
08:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
08:50 Kamu Spotu: Evde Spor
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Salto
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Unutulmaz Maçlar
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:30 Portekiz - Hollanda
11:45 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller
11:55 Takvim Yaprakları
12:00 Hollanda 1974 Johan Cruyuff Anısına
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Çek Cumhuriyeti - Portekiz
13:00 Spor Bülteni
13:25 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 Türkiye - Moldova
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
15:45 Premier Lig
15:55 Kamu Spotu: İşte Spor
16:00 İspanya - Fransa
16:00 Almanya - Yunanistan
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:00 Spor Bülteni
18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
18:40 İngiltere Premier Lig Goller
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 Unutulmaz Maçlar
19:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları
19:55 Kamu Spotu: Evde Spor
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:00 Portekiz - İspanya
21:25 İngiltere Premier Lig Özetler
22:00 Spor Akşamı
23:00 İngiltere - İtalya
23:20 Kamu Spotu: Evde Spor
23:30 Unutulmaz Maçlar
Kaynak: InterSinema.com