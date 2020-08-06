25 nerenin plaka kodu? 25 plakası nereye ait, hangi il? Erzurum ilçeleri plaka harfleri
Ülkemizdeki tüm şehirlerin kendilerine ait plaka numaraları vardır. Bu plaka kodları otomobillerin arkasında gözükür. 25 plaka kodu hangi şehre ait olduğu çok merak edilen bir plakadır. Peki 25 plakası nerenin, 25 plaka kodu hangi ile ait?
Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca yolda giderken farklı plakalar görüp nereye ait olduğunu merak ediyoruz. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 25 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?
25 NERENİN PLAKASI?
25 plakası hangi ile ait : Erzurum
25 plakası Erzurum iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 25 ile başlıyorsa bu Erzurum'a ait demektir. Erzurum'un plakası 25'dir. Peki Erzurum ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?
ERZURUM'UN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI
Plaka kodu 25 olan Erzurum'un ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın Erzurum'un hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 25 Erzurum plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:
Erzurum Merkez ilçesi plaka harfleri :
25 AC 001 - 25 AZ 999
25 C 0001 - 25 D 1000
25 D 0001 - 25 D 9999
25 DA 001 - 25 DL 999
25 DR 001 - 25 DS 999
25 DV 001 - 25 DZ 999
25 EE 001 - 25 EN 999
25 ER 001 - 25 EZ 999
25 FC 001 - 25 FD 999
25 FF 001 - 25 FL 999
25 M 0001 - 25 M 9999
25 T 0001 - 25 T 9999 aralığındadır.
Aşkale ilçesi plaka harfleri :
25 C 1001 - 25 C 1500
25 D 9000 - 25 D 9199
25 DT 001 - 25 DT 999
25 FA 001 - 25 FA 999
25 RA 001 - 25 RA 999
25 RC 001 - 25 RC 999
25 RD 001 - 25 RF 999
25 RH 001 - 25 RH 999
25 RK 001 - 25 RL 999
25 RN 001 - 25 RN 999
25 RP 001 - 25 RZ 999 aralığındadır.
Oltu ilçesi plaka harfleri :
25 C 2000 - 25 C 2500
25 D 9500 - 25 D 9699
25 DN 001 - 25 DN 999
25 DU 001 - 25 DU 999
25 EA 001 - 25 EA 999
25 EP 001 - 25 EP 999
25 FE 001 - 25 FE 999
25 NA 001 - 25 NZ 999
25 T 5000 - 25 T 5500 aralığındadır.
Hınıs ilçesi plaka harfleri :
25 D 9700 - 25 D 9899
25 DP 001 - 25 DP 999
25 KA 001 - 25 KZ 999
25 T 5501 - 25 T 5535 aralığındadır.
İspir ilçesi plaka harfleri :
25 D 9900 - 25 D 9999
25 EC 001 - 25 ED 999
Horasan ilçesi plaka harfleri :
25 D 9300 - 25 D 9499
25 HA 001 - 25 HZ 999
25 T 6000 - 25 T 6250
Pasinler ilçesi plaka harfleri :
25 D 9200 - 25 D 9299
25 PA 001 - 25 PA 999
25 T 6250 - 25 T 6500
Sonuç olarak 25 plakası Erzurum şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.