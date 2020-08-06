25 nerenin plaka kodu? 25 plakası nereye ait, hangi il? Erzurum ilçeleri plaka harfleri
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25 nerenin plaka kodu? 25 plakası nereye ait, hangi il? Erzurum ilçeleri plaka harfleri

Ülkemizdeki tüm şehirlerin kendilerine ait plaka numaraları vardır. Bu plaka kodları otomobillerin arkasında gözükür. 25 plaka kodu hangi şehre ait olduğu çok merak edilen bir plakadır. Peki 25 plakası nerenin, 25 plaka kodu hangi ile ait?

25 nerenin plaka kodu? 25 plakası nereye ait, hangi il? Erzurum ilçeleri plaka harfleri
06.08.2020 12:28 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:31

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca yolda giderken farklı plakalar görüp nereye ait olduğunu merak ediyoruz. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 25 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

25 NERENİN PLAKASI?

25 plakası hangi ile ait : Erzurum

25 plakası Erzurum iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 25 ile başlıyorsa bu Erzurum'a ait demektir. Erzurum'un plakası 25'dir. Peki Erzurum ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?

ERZURUM'UN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 25 olan Erzurum'un ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın Erzurum'un hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 25 Erzurum plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:

Erzurum Merkez ilçesi plaka harfleri :

25 AC 001 - 25 AZ 999

25 C 0001 - 25 D 1000

25 D 0001 - 25 D 9999

25 DA 001 - 25 DL 999

25 DR 001 - 25 DS 999

25 DV 001 - 25 DZ 999

25 EE 001 - 25 EN 999

25 ER 001 - 25 EZ 999

25 FC 001 - 25 FD 999

25 FF 001 - 25 FL 999

25 M 0001 - 25 M 9999

25 T 0001 - 25 T 9999 aralığındadır.

Aşkale ilçesi plaka harfleri :

25 C 1001 - 25 C 1500

25 D 9000 - 25 D 9199

25 DT 001 - 25 DT 999

25 FA 001 - 25 FA 999

25 RA 001 - 25 RA 999

25 RC 001 - 25 RC 999

25 RD 001 - 25 RF 999

25 RH 001 - 25 RH 999

25 RK 001 - 25 RL 999

25 RN 001 - 25 RN 999

25 RP 001 - 25 RZ 999 aralığındadır.

Oltu ilçesi plaka harfleri :

25 C 2000 - 25 C 2500

25 D 9500 - 25 D 9699

25 DN 001 - 25 DN 999

25 DU 001 - 25 DU 999

25 EA 001 - 25 EA 999

25 EP 001 - 25 EP 999

25 FE 001 - 25 FE 999

25 NA 001 - 25 NZ 999

25 T 5000 - 25 T 5500 aralığındadır.

Hınıs ilçesi plaka harfleri :

25 D 9700 - 25 D 9899

25 DP 001 - 25 DP 999

25 KA 001 - 25 KZ 999

25 T 5501 - 25 T 5535 aralığındadır.

İspir ilçesi plaka harfleri :

25 D 9900 - 25 D 9999

25 EC 001 - 25 ED 999

Horasan ilçesi plaka harfleri :

25 D 9300 - 25 D 9499

25 HA 001 - 25 HZ 999

25 T 6000 - 25 T 6250

Pasinler ilçesi plaka harfleri :

25 D 9200 - 25 D 9299

25 PA 001 - 25 PA 999

25 T 6250 - 25 T 6500

25 nerenin plaka kodu? 25 plakası nereye ait, hangi il? Erzurum ilçeleri plaka harfleri

Sonuç olarak 25 plakası Erzurum şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

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