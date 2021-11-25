25 Kasım Perşembe yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 25 Kasım yayın akışı Bugün hangi diziler var? 25 Kasım Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 25 Kasım Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Kasım Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

25 KASIM PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Üç Kuruş

03:00 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

03:55 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

15:45 Ece Üner İle Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız (Yeni Bölüm)

00:15 Yargı

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Ece Üner İle Susma

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

Ana 20:00 Misafir

23:30 Aşk Mantık İntikam

02:30 Elkızı

04:45 Bay Yanlış

06:00 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:30 Star Ana Haber

20:00 Benim Hayatım

00:15 Sana Söz

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Yerli Dizi

TRT1 YAYIN AKIŞI

14:00 Bizim Köyün Kızları

16:45 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

00:15 Kıbrıs Zafere Doğru

02:50 Bizim Köyün Kızları

04:50 Şefin Özel Konuğu

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