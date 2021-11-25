25 Kasım Perşembe yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı!
25 Kasım 2021 Perşembe günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 24 Kasım Perşembe TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 25 Kasım yayın akışı Bugün hangi diziler var? 25 Kasım Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 25 Kasım Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Kasım Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Üç Kuruş
- 03:00 Aziz
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)
- 00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
- 01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 03:55 Kalp Yarası
- 15:45 Ece Üner İle Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Camdaki Kız (Yeni Bölüm)
- 00:15 Yargı
- 03:00 Gelinim Mutfakta
- 05:00 Ece Üner İle Susma
- 16:00 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Misafir
- 23:30 Aşk Mantık İntikam
- 02:30 Elkızı
- 04:45 Bay Yanlış
- 06:00 Yasak Elma
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Benim Hayatım
- 00:15 Sana Söz
- 03:00 Güzel Köylü
- 05:00 Kiralık Aşk
- 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 05:00 Yerli Dizi
- 14:00 Bizim Köyün Kızları
- 16:45 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
- 00:15 Kıbrıs Zafere Doğru
- 02:50 Bizim Köyün Kızları
- 04:50 Şefin Özel Konuğu
Haberler.com - Gündem