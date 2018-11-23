Gaziantep Barosu'na bağlı bazı avukatlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Gaziantep Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukat Sibel Öztürkmen, Gaziantep Adliyesi içerisindeki baro salonunda meslektaşları adına yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu belirtti.

Kadına yönelik şiddetle çok yönlü mücadele edilmesi gerektiğini savunan Öztürkmen, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için devletin çok yönlü, bütüncül politikalar üretmesi yanında bu mücadelenin toplumsal düzeyde ortak, etkin ve kararlı bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir." dedi.