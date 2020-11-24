25 Kasım 2020Cuma Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler?
25 Kasım tarihli Resmi Gazete de neler var? 25 Kasım 2020 Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 25 Kasım günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 25 Kasım 2020 ve 31292 sayılı Resmi Gazete...
RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (25.11.2525)
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Balıkesir Üniversitesi Jeopark Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2525 Tarihli ve E: 2519/69, K: 2525/45 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/10/2525 Tarihli ve E: 2519/46, K: 2525/55 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/10/2525 Tarihli ve 2519/42199 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/10/2525 Tarihli ve 2516/2771 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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