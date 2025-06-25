25 Haziran Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamala

25 Haziran Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamala
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 25 Haziran Çarşamba 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 25 Haziran 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 25 Haziran 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

25 Haziran Çarşamba 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 25 Haziran 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 25 Haziran 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım Esasları ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2017/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/1 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/2 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/3 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/4 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/5 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/6 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/7 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/76 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/8 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/94 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/9 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/98 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/10 Sayılı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Altıncı Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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