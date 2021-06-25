25 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı
25 Haziran 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İleri Üçlü Transfer
03:30 Spor Artı
04:30 Efsanelerin İzinde
04:35 Avrupa Şampiyonası Klasikler
04:40 UEFA Euro 2020 Özetler
06:30 FIFA Magazin
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 UEFA Euro 2020 Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 UEFA Euro 2020 Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Avrupa Şampiyonası Finaller
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:55 Efsanelerin İzinde
16:00 Gündem Futbol Transfer
16:55 FIVB Milletler Ligi 3.lük Karşılaşması
19:00 Spor Akşamı
20:25 FIVB Milletler Ligi Final Karşılaşması
23:00 Gündem Futbol Transfer
Kaynak: InterSinema.com